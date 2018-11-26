سعود السويلم يعلق على استقالة نواف المقيرن

ماجد محمد(صدى):

نشر “سعود السويلم “رئيس نادي النصر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” رسالة لنواف المقيرن” رئيس نادي الاتحاد بعد ستقالته مساء امس من رئاسة العميد.

وعلق السويلم على قرار استقالة المقيرن قائلاَ :”اخي نواف المقيرن عملت وأجتهدت رحيلك خسارة للإتحاد وللدوري السعودي ولم يكن التوفيق حليفك.”

يذكر أن المقيرن كان اعلن استقالته من رئاسة النادي بعد الهزيمة التي تلقاها الاتحاد امام الأهلي بنتيجة 3-1 مساء أمس الأحد على ملعب “الجوهرة”، فى قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.