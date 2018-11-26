مدير شرطة الجوف يكرم عددا من الضباط والأفراد بالمنطقة

سكاكا(صدى):

كرم مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط بمكتبه اليوم, عددًا من الضباط, وصف الضباط, والأفراد بشرطة المنطقة, وإدارة دوريات الأمن, نظير جهودهم المتميزة، كما جرى تكريم عدد من الأفراد نظير تميزهم بضبط أحد الجناة بوقت قياسي.

وقدم اللواء قحاط شكره لهم, وقام بتسليمهم شهادات التقدير.

من جانبهم, أعرب المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة الجوف على هذا التكريم، عادين ذلك حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.