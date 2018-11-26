خادم الحرمين يستقبل رئيس النيجر ويقيم مأدبة غداء تكريما له

الرياض(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وقد رحب الملك المفدى بفخامته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى فخامته سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

ثم صافح فخامة رئيس النيجر أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وصافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس النيجر.

وأقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس النيجر والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.