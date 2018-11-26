” البيئة ” تدشن مشروع زراعة 10000 شتلة بمحطة المياه المعالجة في جنوب السيح

السيح(صدى):

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم, المرحلة الأولى من مشروع زراعة 10000 شتلة بمحطة المياه المعالجة في الثليماء جنوب مدينة السيح على مساحة 200 ألف متر مربع، بحضور المدير التنفيذي لوحدة أعمال محافظات جنوب منطقة الرياض المهندس عبدالعزيز المعيذر، ومدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الدكتور علي المنصور، ومدير إدارة خدمات المياه بالخرج المهندس خالد الدوسري.

وتشمل المرحلة الأولى زراعة أكثر من 3000 شتلة, بمشاركة فاعلة من ” رابطة الخرج خضراء ” , وطلاب ثانوية الملك عبدالله بالسيح، فيما تروى الشتلات عبر شبكة ري من المياه المعالجة ضمن برنامج الخدمات البيئية.

ويهدف المشروع إلى تنمية الغطاء النباتي وتعزيز مبادرات حماية البيئة، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات وتفعيل أدوارها وتوحيد جهودها في تحقيق أهداف رؤية المملكة