” صورة ” تبرز تفصيلا طريفا بحذاء ابنة ترامب
أبرزت إحدى الصور التي التقطها الصحفيون لـ ” تيفاني وإيفانكا ترامب ” ابنتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفصيلاً طريفًا أثار سخرية الصحفيين ولم تنتبه ” تيفاني ” إليه.
ولاحظ الصحفيين في الصورة أن ” تيفاني ” نسيت أن تنزع لصاقة السعر والماركة، من فردة حذائها اليمنى.
يُذكر أنه تم التقاط الصورة لابنتي ” ترامب ” أثناء توجههما إلى فلوريدا؛ للاحتفال بعيد الشكر مع العائلة في منتجع مار لاغو الساحلي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59053 ] نشر منذ 21 دقيقة
مسكينه مكوسحه من يوم يومه ،،ماتنلام ,,
,, الاصهب مشطب عليها في لستة ذاكرته ,,