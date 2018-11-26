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” صورة ” تبرز تفصيلا طريفا بحذاء ابنة ترامب

” صورة ” تبرز تفصيلا طريفا بحذاء ابنة ترامب
واشنطن(صدى):

أبرزت إحدى الصور التي التقطها الصحفيون لـ ” تيفاني وإيفانكا ترامب ” ابنتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفصيلاً طريفًا أثار سخرية الصحفيين ولم تنتبه ” تيفاني ” إليه.

ولاحظ الصحفيين في الصورة أن ” تيفاني ” نسيت أن تنزع لصاقة السعر والماركة، من فردة حذائها اليمنى.

يُذكر أنه تم التقاط الصورة لابنتي ” ترامب ” أثناء توجههما إلى فلوريدا؛ للاحتفال بعيد الشكر مع العائلة في منتجع مار لاغو الساحلي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59053 ] نشر منذ 21 دقيقة

مسكينه مكوسحه من يوم يومه ،،ماتنلام ,,

,, الاصهب مشطب عليها في لستة ذاكرته ,,

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