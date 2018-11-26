” صورة ” تبرز تفصيلا طريفا بحذاء ابنة ترامب

واشنطن(صدى):

أبرزت إحدى الصور التي التقطها الصحفيون لـ ” تيفاني وإيفانكا ترامب ” ابنتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفصيلاً طريفًا أثار سخرية الصحفيين ولم تنتبه ” تيفاني ” إليه.

ولاحظ الصحفيين في الصورة أن ” تيفاني ” نسيت أن تنزع لصاقة السعر والماركة، من فردة حذائها اليمنى.

يُذكر أنه تم التقاط الصورة لابنتي ” ترامب ” أثناء توجههما إلى فلوريدا؛ للاحتفال بعيد الشكر مع العائلة في منتجع مار لاغو الساحلي.