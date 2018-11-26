أمير نجران يقلد الشمري رتبته الجديدة

نجران(صدى):

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد موكب سمو أمير المنطقة العميد خالد بن نهار الشمري رتبته الجديدة، بناء على الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ سموه, الشمري بالثقة الكريمة، بترقيته إلى الرتبة الجديدة، متمنيًا له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهته، أعرب العميد الشمري عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر – حفظهم الله -، والعمل في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة ، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.