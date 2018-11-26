بالفيديو.. قيادي حوثي يضع السلاح تحت طاولة المفاوضات خلال لقائه بالمبعوث الأممي

فهمي محمد(صدى):

ظهر القيادي الحوثي أثناء لقائه بالمبعوث الأممي مارتن غريفثس، جالساً على كرسي، وإلى جانبه طاولة.

وأثارت صورة السلاح الذي ظهر تحت الطاولة خلال اللقاء جدلا واسعا وتساؤلات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الهدف من إبرازه خلال لقاء مع المبعوث الأممي.

وتناقل رواد التواصل الصورة، لافتين إلى أنها تشي بطريقة غير مباشرة بأن الحوثيين لا يستسيغون سوى منطق السلاح.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، جاهداً لتهيئة الظروف تمهيداً لمشاورات السلام المزمع عقدها في السويد مطلع ديسمبر، يؤكد الحوثيون مجدداً تصرفاتهم المليشياوية.

وبعد أن خرق الحوثيين التهدئة الضمنية في الحديدة التي زارها غريفثس، الجمعة، باستهدافهم بعض الأحياء السكنية، ومحاولاتهم التسلل نحو نقاط للجيش اليمني.