بالفيديو.. سلمى رشيد ترفض الكثير من عروض الزواج الخليجية والعربية
أكدت الفنانة المغربية سلمى رشيد، نجمة برنامج ” آراب آيدول ” ، أنها تلقت الكثير من عروض الزواج من بلدان الخليج، كما من بلدان أخرى في الوطن العربي.
وأوضحت ” سلمى رشيد ” أنها رفضت ذلك مفضلةً الزواج من أحد أبناء بلدها الذي من الممكن أن يتفهمها بشكل أكبر؛ فيما تخفي الفتاة المغربية دومًا هوية زوجها؛ بينما كشف بعض الأشخاص أنه يدعى حسن الكيناني، ويعمل مصمم جرافيك ولكنها لم تؤكد.
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 23 دقيقة
صحيح على الأغلب كل الي تزوجت من خليجي يكون بدافع المادة او ما احد دق الباب يعني تاخذة مضطرة
والخليجي بعد عندة طموح ويبي شكل زي الي يشوفه على الشاشات
لكن بنت البلد يكفي عليها الحجاب الي كلن يحاربنا عليه وشفتو
ردت فعلهم لما يشفون عليها شي يفرحون ويشمتون
يعني حسد وحقد على النعمة الي احنا فيها
الله لايغير علينا الا للأفضل