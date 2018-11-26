بالفيديو.. سلمى رشيد ترفض الكثير من عروض الزواج الخليجية والعربية

مليكة فؤاد(صدى):

أكدت الفنانة المغربية سلمى رشيد، نجمة برنامج ” آراب آيدول ” ، أنها تلقت الكثير من عروض الزواج من بلدان الخليج، كما من بلدان أخرى في الوطن العربي.

وأوضحت ” سلمى رشيد ” أنها رفضت ذلك مفضلةً الزواج من أحد أبناء بلدها الذي من الممكن أن يتفهمها بشكل أكبر؛ فيما تخفي الفتاة المغربية دومًا هوية زوجها؛ بينما كشف بعض الأشخاص أنه يدعى حسن الكيناني، ويعمل مصمم جرافيك ولكنها لم تؤكد.