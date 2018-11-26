” النقل ” تكشف آخر موعد لاستلام طلبات التأهيل لخدمة ” مركبات الأجرة العائلية “

عادل الحربي(صدى):

دعت هيئة النقل العام على الراغبين في توفير خدمة تجهيز ” مركبات الأجرة العائلية ” للتأهيل بتجهيزات خارجية وداخلية ، وذلك بحسب ما نشرته الهيئة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، والتي جاءت على النحو التالي:

– ابراز العلامة المائية لهيئة النقل العام على الجزء الخارجي المحدد من المركبة.

-ابراز الهوية اللونية.

-ابراز شعار الخدمة على الباب الخلفي للمركبة من الجهتين.

-توفير جهاز سداد الكتروني داخل المركبة.

-توفير لوحة منع التدخين داخل المركبة.

-توفير شاشة تعريفية داخل المركبة.

وأوضحت الهيئة أن أخر موعد لاستلام طلبات التأهيل هو الخميس 13 ديسمبر 2018.

ومن الجدير بالذكر، أن هيئة النقل سعت من خلال لائحتها التنفيذية إلى رفع كفاءة خدمة النقل بالأجرة للأسرة في المملكة، وذلك وفقاً لأفضل ممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها.