بالفيديو.. ملكة جمال تكشف حقيقة تنازلات الحصول على اللقب

القاهرة(صدى):

علقت ناريمان خالد، ملكة جمال مصر للعام 2018 عن حقيقة التجاوزات والتنازلات والمخالفات المالية، التي تقدِّمها المُشارِكات في مسابقة ملكة جمال مصر.

وقالت ” خالد ” أن في هذه المسابقة وفي مسابقة ملكة جمال الكون، لا يوجد تنازلات ولا دفع أموال.

كما تتطرقت للحديث عن عدد الدول العربية المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، مشيرة إلى التّعاون بينها وبين ملكة جمال لبنان مايا رعيدي في المسابقة العالمية.