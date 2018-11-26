بالفيديو.. ” المنيع ” يجرم مرتكب البدعة: أكثر سوءا من الزاني

عادل الحربي(صدى):

جرّم الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، مرتكب البدعة مؤكدًا أنه أكثر جرمًا وسوءًا من ممارس المعصية؛ لأن ممارس البدعة يشرك نفسه مع الله في التشريع، ويحسب أنه يُحسن صنعًا؛ لافتًا إلى أن أخذ المؤمن بما حرم الله يجعله عاصيًا، لكن لا يقال أنه منتهك حق الله في التشريع.

وأضاف ” المنيع ” عبر برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة ” قائلًا: ” بينما المبتدع أكثر إثماً وأكثر جرماً من أهل المعاصي، الذين يقترفون الحرام من زنا وسرقة وشرب خمر وغير ذلك ” ، موضحًا إن الفرق بين الحرام والبدعة، هو أن الحرام ما شرع الله الامتناع عن فعله.

وأشار إلى أن ذلك سواء ورد ذلك في القرآن الكريم أو السنة النبوية، لكن البدعة هي مخالفة قول الله سبحانه وتعالى: ” اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ” .