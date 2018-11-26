حبس امرأة 3 شهور لحيازتها ” غزل البنات “

تبليسي(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في جورجيا القبض على سيدة بعدما ظن أفراد الشرطة أنها كانت تحمل عقار الميثامفيتامين، منشط ذو تأثير عقلي، والذي ما كان سوى غزل البنات بلون أزرق، وتم إيداعها في السجن لمدة 3 شهور لحين اختبار المادة في المعامل، وبعد ظهور أنها مجرد حلوى قطنية، وأن المادة الزرقاء لا تحتوي على أي مواد خاضعة للرقابة.

ورفعت السيدة دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية ضد الشرطيين اللذين أوقفاها، وضد الشركة المصنعة للجهاز المستخدم للكشف عن المخدرات في الطرق العام، حيث طالبت في دعواه بتعويض قيمته مليون دولار.

يذكر أن الشرطة ضبطت السيدة لأن زجاج السيارة كان داكنا وهو ما يخالف القانون، وبتفتيش السيارة، وجدا “كيسا بلاستيكيا مملوءا بمادة تشبه حبيبات الكريستال الزرقاء، وكانت السيدة أخبرتهم أنها حلوى قطنية زرقاء غزل بنات لكنهم لم يصدقوها.