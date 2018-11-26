المملكة ومصر.. علاقات راسخة وتعاون دائم على مر التاريخ

عادل الحربي(صدى):

اتسمت العلاقات بين مصر والمملكة بالرسوخ والثبات، بقوة الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات،وبجذورها الضاربة فى أعماق التاريخ بعلاقات رسمية وشعبية ، وتوقيع اتفاقيات دفاع مشتركة بينهما منذ عام 1955.

وتعتبر المملكة من أوائل الدول التي بادرت بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمصر فى 27 أغسطس 1956 بلغت 100 مليون دولارللمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، والخروج من الأزمة المالية المصاحبة للاضطرابات السياسية والعمالية، التي لحقت بالثورتين ، كما أيدت مطالب مصر الوطنية فى جلاء القوات البريطانية عن الأراضى المصرية، ووقفت إلى جانبها فى الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية.

وعلى الجانب الآخر، سارعت مصر بدعم المملكة فى حماية أمن منطقة الخليج العربي، عقب إعلان الرياض عن خوض معركة لدعم شرعية الرئيس فى اليمن، بعد انقلاب الحوثيين على الحكم هناك.

ومن المقرر أن يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصر اليوم قادماً من البحرين، لعقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتضمن مجمل الأحداث في المنطقة والعالم، والعلاقات الثنائية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية

يذكر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية لمصر، اليوم، هي الثانية له منذ توليه ولاية العهد، حيث زار مصر في شهر مارس الماضي، وعقد لقاء قمة بالرئيس عبدالفتاح السيسي تم خلاله بحث الأوضاع بالشرق الأوسط والتحديات التي تواجه المنطقة.