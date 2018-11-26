” تنمية ” تدعو جامعة المؤسس للمشاركة في دعم طلاب قريتي طفيل والسعدية

نايف السالم(صدى):

التقى وفد جمعية تنمية القرى الخيرية يتقدمه رئيس مجلس الادارة المهندس سمير حلواني بعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن الزهراني وذلك لمناقشة إمكانية مشاركة العمادة في مشروع القرية النموذجية من خلال دعم السكن الجامعي وتنفيذ دورات تثقيفية وتطويرية لطلاب قريتي طفيل والسعدية .

وأوضح المهندس حلواني بعد أن شكر عميد خدمة المجتمع بجامعة المؤسس على حسن الاستقبال والضيافة أن هذه الزيارة والتي بدأت بتعريف جامعة المؤسس ببرامج وأنشطة جمعية تنمية القرى ، تهدف بشكل لكبير لمشاركة العمادة في مشروع القرية النموذجية بقرتي طفيل والسعدية بمحافظة الليث والذي يسعى إلى تصميم وتنفيذ نموذج للقرى التنموية التي تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتساعد على تعزيز البيئة الإيجابية والجاذبة في القرية، وصولاً إلى رفع مستويات المعيشة، وتحسين نوعية الحياة في القرية.

يذكر أن مشروع القرية النموذجية دشنته جمعية ( تنمية ) منتصف العام الماضي بقرية طفيل والسعدية وذلك برعاية مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية وبالتعاون مع مركز بناء الطاقات المتخصص في تدريب المؤسسات الخيرية ، وسيمر المشروع بعدد من المراحل، إذ يتم أولاً تحديد الآثار الاستراتيجية للمشروع، ثم صياغة الرؤية ، مروراً بتحديد مجالات التركيز الاستراتيجي للمشروع، وتحديد أهدافه، انتهاء بتصميم الهيكل الإداري لتنفيذه ومتابعته.