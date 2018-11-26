جريمة مروعة لقتل رضيع بوضع الزيت والبهارات على جسده

فهمي محمد(صدى):

وقعت جريمة مروعة في مدينة معبر اليمنية، لقتل طفل لم يتجاوز عمره 7 أشهر بطريقة غير إنسانية والتمثيل بجثته.

واستغل القاتل غياب أفراد الأسرة عن المنزل، وحرق الطفل الرضيع، وعبث بأثاث المنزل بعد ارتكابه الجريمة، ثم كسر الباب ولاذ بالفرار.

وأقدم القاتل على وضع الطفل على موقد النار بعد غياب الأسرة عن المنزل، وصب على جسده الزيت والملح والبهارات؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الجريمة.