8 دعاة يسهمون في إشهار 377 شخصا للإسلام في جاليات البديعة

سعيد العجل(صدى):

أسهم 8 داعاة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البديعة – غرب العاصمة السعودية الرياض- في إشهار 377 شخصا إسلامهم خلال شهر صفر الماضي عبر الزيارات الميدانية التي قاموا بها في نطاق عمل المكتب الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وكرم المدير التنفيذي للمكتب الشيخ فؤاد بن عبد الرحمن الرشيد أمس العاملين في برنامج “نضرة” الذي يعد أحد البرامج الدعوية المبتكرة في مجال الدعوة في المكتب، خلال الحفل الذي حضره مدير الشؤون الإدارية في المكتب الشيخ أحمد الهويشل الذي سلمهم شهادات التقدير، كما حضره دعاة المكتب وعدد من المسلمين الجدد.

وأكد المدير التنفيذي الشيخ فؤاد الرشيد على أهمية هذه البرامج المبتكرة في الدعوة إلى الله في ظل المتغيرات والطفرات التقنية وتعدد الوسائل التي تيسر على الداعية دعوته وتجد القبول من غير المسلمين، مشيرا إلى أهمية دراسة المعوقات التي تعيق العمل الدعوي وتسهيل مهمة الدعاة وتحقيق أهدافهم لنشر الإسلام وتبيان سماحته ووسطيته، كما وجه الشيخ الرشيد كلمة للدعاة شدد خلالها على أهمية الإخلاص في القول والعمل وتكثيف الأعمال والجهود في مجال الدعوة.

من جانبه قال الشيخ على الزهراني المشرف على برنامج ” بصيرة ” أن دعاة البرنامج في المكتب الذين ينتمون لعدة دول إسلامية يقومون بعشر جوالات أسبوعية على الأماكن المستهدفة في نطاق عمل المكتب بواقع 40 ساعة أسبوعيا، مشيرا إلى أن جهودهم أثمرت في دخول 366 شخصا إسلامهم.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف كل الجاليات غير المسلمة وأن الدعاة الذين يتقنون عدة لغات قادرين على الدعوة بطرق أبتكارية ويملكون من القدرات والخبرات التي تمكنهم في تنفيذ أعمالهم بشكل جيد.