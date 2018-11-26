أمير الشرقية يوجه بإنشاء بوابات إلكترونية للأنفاق تفاديا للأخطار

محمد السعران(صدى):

أعلن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية عن إنشاء بوابات الكترونية للأنفاق بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية والدفاع المدني، تهدف الى اغلاق الانفاق حال تعرضها للطوارئ من خلال وضع بوابات الكترونية قبل بداية كل نفق لتحويل مسار المركبات الى المسارات المحلية تفاديا لوقوع اضرار لأصحاب المركبات، مشيرا معاليه أن الأمانة تقوم الآن بإعداد الدراسة لهذه البوابات الالكترونية بالتنسيق مع هذه الجهات.

فيما كشف معاليه بأن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة الشرقية يوم أمس الأحد، لم تشهدها المنطقة منذ سنوات عديده، حيث بلغت كمية الأمطار 125 ملم، خلال خمس ساعات فقط يوم أمس الأحد، فيما بلغت كمية الأمطار التي تم تصريفها عبر محطات تصريف مياه الأمطار في الحاضرة 4,000,000 ملايين متر مكعب، (أربعة ملايين متر مكعب)، فيما أكد على أنه تم افتتاح نفق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك فهد، وكذلك نفق شارع الخليفة عثمان بن عفان مع طريق الملك فهد بالدمام، بعد أن تم تصريف كامل مياه الأمطار.

ووجه معاليه خلال جولة ميدانية له يوم أمس وصباح هذا اليوم على كافة الأحياء والطرق والميادين والانفاق، بالتعامل مع خطة الطوارئ التي أعدتها الأمانة مسبقا ودعم كافة الأحياء الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار بكامل المعدات والآليات والطاقات البشرية للتعامل معها أولا بأول وإزالة الضرر عن هذه الأحياء فورا، و شملت الجولة كافة المواقع التي شهدت تجمعات مائية من هطول الأمطار، كما تضمنت الجولة عرضا متكاملا عن الحالة المطرية التي تعرضت لها المنطقة، كما قام أيضا بجولة على محطات تصريف مياه الأمطار والجسور والأنفاق، و استمع لشرح مفصل عن أبرز ما تم تنفيذه في خطة التعامل مع موسم الأمطار التي شهدتها المنطقة بغزارة يوم أمس، إضافة الى تفقد سير عمل كافة الفرق الميدانية والمقاولين، موجها معاليه بالرفع أولا بأول بتقارير عن سير العمل في هذه المواقع من خلال غرف الطوارئ التي تم تشكيلها في الأمانة والبلديات للتعامل مع الخطط التي أعدتها الأمانة لموسم الأمطار.

وأوضح معاليه في ختام الجولة بأن الأمانة قامت بتطبيق خطة الطوارئ للتعامل مع موسم الأمطار والتي تم الإعداد لها مسبقا، وذلك بمشاركة جميع الوكالات والبلديات والادارات المعنية في الأمانة، من خلال تخصيص عدد كبير من الفرق المنتشرة بكامل معداتها وآلياتها خاصة في المناطق الحرجة الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار وتشهد ارتفاع في منسوب المياه الجوفية، في حاضرة الدمام وكافة البلديات في المحافظات.

وأشار معاليه الى أن عدد العاملين في تنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار 3500 فرد، فيما بلغ عدد الآليات والمعدات التي تم استخدامها 380 معدة وآلية، إضافة الى عمل جميع محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام والتي يبلغ عددها 43 محطة، إضافة الى 9 محطات للأنفاق، والتي عملت بكامل طاقتها الاستيعابية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تصريف كامل مياه الأمطار في حي الفاخرية والذي يقام به حاليا مشروع لتصريف مياه الأمطار والذي بلغ نسبة الانجاز فيه حوالي 75%، وسوف يتم الانتهاء منه خلال الأشهر القليلة القادمة، هذا بالإضافة الى دعم الأحياء التي شهدت تجمعات مياه والتي يوجد بها ارتفاع أيضا في منسوب المياه الجوفية و جاري التعامل معها حاليا، حيث تم الانتهاء من أغلبها وباقي التعامل مع ما تبقى منها، بعد أن تم دعمها بكامل الامكانيات اللازمة مع تطبيق خطة الطوارئ لتصريف كامل مياه الأمطار منها، منوها بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع موسم الأمطار وتطبيق الخطط اللازمة.

وأشار معالي أمين المنطقة الشرقية في سياق تصريحه بأن شبكة تصريف مياه الأمطار في المناطق المأهولة بالسكان في مدن الحاضرة بلغت 60 % فيما تقوم الأمانة حاليا بتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بتصريف مياه الأمطار بالحاضرة، وكذلك المشاريع المستقبلية التي تعتزم الأمانة تنفيذها في هذا الشأن.

وأكد الجبير أن الأمانة تقوم حاليا على مضاعفة الجهود لتنظيف الشوارع والطرقات والأحياء والميادين من المخلفات الناتجة من هطول الأمطار والرياح التي شهدتها المنطقة بغزارة يوم أمس، حيث تم توزيع أعداد كبيرة من العمالة والآليات والمعدات بكافة الطرق والاحياء والميادين، فيما بلغت نسبة تصريف مياه الأمطار في الأحياء مراحل كبيرة، وأنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من بقية الأماكن بشكل كامل، لافتا الى أن أهم الأماكن التي تم الانتهاء منها هي: جميع الأنفاق، وكذلك حي الفاخرية وكافة الأحياء في الظهران، أما الدمام فلم يتبقى منها سوى بعض الأماكن البسيطة وجاري التعامل معها حاليا والتي تم دعمها بكامل الآليات والمعدات اللازمة والفرق الميدانية.

وشدد على انسيابية الحركة المرورية في الشوارع والطرقات الرئيسة والأنفاق التابعة للأمانة، مشيراً الى الانتهاء من سحب جميع تجمعات مياه الأمطار وعمليات التنظيف بالكامل، مؤكدا على أن الامانة تعمل على الحفاظ على سلامة قائدي المركبات أثناء موسم الامطار، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم.

وأشار إلى أن الأمانة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنهاء الأعمال الخاصة بها إضافة الى وجود بعض الطرق التي تتبع الجهات الخدمية الأخرى والتي تم التنسيق المسبق معها لإزالة جميع مياه الأمطار المتراكمة ودعمها بكافة الامكانيات التي يحتاجونها حتى يتم الانتهاء منها بالكامل.

فيما تم الانتهاء من عمل سحب جميع مياه الأمطار من محافظة الخبر وجاري التعامل مع باقي الأحياء الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار لتنظيفها.

وقال بأنه تم البدء في رش الأماكن التي شهدت التجمعات الناتجة عن مياه الأمطار.

وأضاف الجبير بأنه تم في وقت سابق تثبيت محطات ضخ متنقلة في الأماكن التي تم حصرها في الأماكن الغير مخدومة بشبكات التصريف، وذلك لسرعة التعامل الفوري مع مياه الأمطار بالإضافة الى دعمها بفرق تتضمن مهندسين، فنيين، مراقبين، وعمالة من كافة البلديات وإدارات الأمانة المعنية للإشراف على أعمال التصريف والنظافة والمتابعة والمراقبة على مدار الساعة والرقع أولا بأول بكافة التقارير المطلوبة والاحتياجات لدعمها فورا، هذا بالإضافة الى الاشراف على كافة شبكات التصريف والمضخات وكافة المحطات ونشر العمالة اللازمة لتنظيف المناهيل أولا بأول حتى يتم استيعاب كميات مياه الأمطار من خلال هذه المناهيل.

وأشار إلى أن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار في كل عام تتم بفترة كافية وخطط مدروسة قبل بدء الموسم، وفق معدلات متعارف عليها حسب الحالة المطرية في كل عام، إلا أنه وخلال الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة الشرقية كانت غزيرة جدا وبكميات استثنائية أعلى من الحالات المطرية للأعوام السابقة، حيث تتضمن الاستعدادات والتنسيق مع جميع الجهات المختصة، وكذلك الادارات والبلديات في الأمانة، إضافة إلى غرفة عمليات مشتركة، مشيدا بالتعاون الكبير بين الأمانة والمرور والدفاع المدني وكافة الجهات الخدمية الأخرى، خلال موسم الأمطار.

وقد رافق معاليه خلال الجولة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم ورؤساء البلديات ومدراء الإدارات بأمانة المنطقة الشرقية.