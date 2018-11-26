تماس كهربائي بمدرسة يتسبب في إصابة عاملة بجازان

تركي السالم(صدى):

وقع تماس كهربائي في المدرسة الابتدائية الأولى وتحفيظ القرآن الكريم للبنات وروضة الأطفال بالبديع والقرفي التابعة لمكتب التعليم بأبو عريش التابعة لمنطقة جازان ، مما أسفر عن إصابة إحدى العاملات بالمدرسة وتم نقلها للمستشفى في حينه لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وغادرت المستشفى وهي بصحة وعافية.

وطبقت خطة الإخلاء بشكل منظم من قائدة المدرسة والمعلمات كإجراءٍ احترازي للحفاظ على سلامة الطالبات وإتاحة الفرصة لفرق الصيانة بتعليم جازان التي باشرت عملها فوراً ولا تزال حتى اللحظة تقوم بعملها للتأكد من إجراءات الأمن والسلامة.