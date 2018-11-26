بالفيديو.. مدير مدرسة يكافئ طالب مدحه في قصيدة بهدية غير متوقعة

نايف السالم(صدى):

حرص مدير إحدى المدارس الثانوية في نجران على مكافأة واحد من طلابه بعدما ألقى الأخير قصيدة شعرية مدح فيها مديره ونالت استحسانه.

وأمام جمع من طلبة المدرسة أحضر المدير حصانا خاصا به وقرر إهداءه للطالب مكافأة له على قصيدته، وأصر على أن يقبل هديته، وهو ما فعله الطالب في الأخير.

وأثار الفيديو الذي بات متداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الساعات الأخيرة، جدلا كبيرا بين المغردين الذين اختلفوا في تعليقاتهم على هذه الواقعة، فقال بعضهم إنهم كانوا يفضلون أن تكون المكافأة على تفوق الطالب العلمي وليس على قصيدة مدح فيها المدير.

وعلى الجانب المقابل رأى آخرون أن هذا المدير جانبه الصواب معتبرين ما قام به لفتة إنسانية وإجتماعية رائعة.