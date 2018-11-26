تعليم الشرقية: غياب الطلاب المرضى أو حضورهم للمدارس مسؤولية أولياء الأمور

نايف السالم(صدى):

تركت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية قرار حضور الطلاب أصحاب الحالات المرضية إلى المدارس في ظل استمرار الأحوال الجوية السيئة، إلى أولياء الأمور.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة، سعيد الباحص إنه في حال عدم تعليق الدراسة، فإن أولياء الأمور هم الأقدر على معرفة المناسب لصحة أبنائهم وما إذا كانوا قادرين على الحضور في ظل هذه الأجواء، أم أنهم سيتأثرون صحيا حال حضورهم.

وعن تعليق الدراسة بسبب الظروف الجوية، قال الباحص إن القرار بيد اللجنة المركزية في وزارة التعليم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة وذات الصلة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني.

وعانى الكثير من الطلاب وذويهم في الأيام الأخيرة بسبب عدم تعليق الدراسة في المنطقة الشرقية في ظل الأمطار الغزيرة التي أصابت المنطقة وعطلت الأنشطة اليومية فيها.

وكان عدد من أولياء أمور الطلبة قد كشفوا عن إستلامهم لإخطارات عبر رسائل نصية على هواتفهم تطالبهم في منتصف اليوم الدراسي بضرورة الحضور لاستلام أبنائهم بسبب استمرار الأمطار الغزيرة وصعوبة استكمال اليوم الدراسي، مما تسبب في غضبهم خاصة أن قرار تعليق الدراسة كان الأولى في ظل هذه الأجواء الصعبة.