فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الجوف، عن توافر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات في مقار الجامعة بسكاكا والقريات وطبرجل، لافتةً إلى أن من شروط القبول أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاثة (انتظاماً).

وأضافت مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاثة (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس؛ مؤكدةً على ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله، والتفرغ الكامل لمدة سنة دراسية أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه، وأن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها.

وتابعت: أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، واجتياز المقابلة الشخصية؛ موضحةً أن الوثائق المطلوبة صورة الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين، وصورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

وأشارت إلى أن من الوثائق أيضًا: صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة، أبحاث علمية منشورة للحاصلين على تقدير (جيد) في مرحلة البكالوريوس “خاص بالمتقدمين لدرجة أستاذ مساعد”، موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

وأكدت الجامعة أن التقديم خلال الفترة 19 / 3 / 1440هـ – 29 / 3 / 1440هـ، حسب الشروط والتخصصات، عن طريق تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف:

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الجوف

كشفت جامعة الجوف، عن توافر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات في مقار الجامعة بسكاكا والقريات وطبرجل، لافتةً إلى أن من شروط القبول أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاثة (انتظاماً).

وأضافت مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاثة (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس؛ مؤكدةً على ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله، والتفرغ الكامل لمدة سنة دراسية أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه، وأن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها.

وتابعت: أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، واجتياز المقابلة الشخصية؛ موضحةً أن الوثائق المطلوبة صورة الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين، وصورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

وأشارت إلى أن من الوثائق أيضًا: صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة، أبحاث علمية منشورة للحاصلين على تقدير (جيد) في مرحلة البكالوريوس “خاص بالمتقدمين لدرجة أستاذ مساعد”، موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

وأكدت الجامعة أن التقديم خلال الفترة 19 / 3 / 1440هـ – 29 / 3 / 1440هـ، حسب الشروط والتخصصات، عن طريق تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف:هنا