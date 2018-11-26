” العمل ” تزف خبرا سارا للعمالة الوافدة بشأن العقود الموحدة

عادل الحربي (صدى):

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إن هناك اتجاه لتقليل حجم القضايا العمالية الواردة لوزارة العدل، من خلال خلق بيئة عمل مناسبة بين الأطراف.

وأضاف الراجحي في كلمته خلال تدشين المحاكم والدوائر العمالية، قائلا:” ندرس الآن مبادرة توثيق العقود، وذلك سيخفف الخلافات بين جميع أطراف العمل من خلال عقود موحدة تختلف في البنود والمزايا “.

وتابع الراجحي: ” أننا بحاجة إلى القضاء المتخصص في المحاكم العمالية “، لافتا: ” لدينا في السوق 12 مليون عامل، وبالتالي هذا الكم من العمالة يتطلب قضاء متخصصا وعادلا “.