بالفيديو والصور.. طالبتان تقدمان شرحا لإسعاف المرضى ببراعة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة تقديم طالبتين من إحدى مدارسة مكة المكرمة شرحًا نظريًا وعمليًا لخطوات إسعاف المرضى لوزراء الصحة والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات.

حيث أظهرت الفتاتان شجاعة وبراعة في توصيل المعلومة، بطريقة جذبت انتباه الوزراء وجميع الحاضرين.

وحدث ذلك خلال تفقد الوزراء للمعارض المصاحبة للقاء قيادات الشؤون الصحية المدرسية بالمملكة والذي انعقد بالرياض، حيث وقفوا على أهداف وبرامج ” مبادرة مسعف في كل مدرسة ” .