في ختام الجولة الـ 10.. الأهلي يرفع رصيده لـ 22 نقطة والوحدة يفوز على الباطن

ماجد محمد(صدى):

انتهت أمس الأحد مباريات الجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بلقاء ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، والذي انتهى بفوز الأهلي 3-1 .

حيث تمكن الأهلي من رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني , فيما بقي الاتحاد على رصيده السابق نقطتين في المركز الأخير.

أما الفتح فقد سجل في افتاح الجولة فوزًا عريضًا على ضيفه أحُد بأربعة أهداف نظيفه أطاحت بالمدرب آرسي، وفي اللقاء الثاني تعادل الفيحاء مع ضيفه الحزم بهدف لمثله .

فيما استطاع الوحدة العودة لسكة الانتصارات مجددًا بفوزه على ضيفه الباطن بهدف دون رد ، وحقق القادسية انتصاره الثاني على التوالي.

واستطاع النصر الفوز على الشباب بهدف لأحمد موسى دون رد، ورفع التعاون رصيده التهديفي إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين مشاركة مع مهاجم الهلال بافيتيمبي غوميز .

أما الهلال فبقى في صدارة الترتيب لكن تعثره أمام الفيصلي أتاح الفرصة لمنافسيه النصر والأهلي من الاقتراب أكثر بعد أن كان يبتعد عن النصر ” الثاني ” بفارق 5 نقاط.