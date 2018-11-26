إنفانتينو ينفي تدخله في قرار تأجيل نهائي كأس ليبيرتادوريس

نواف السالم(صدى):

نفى جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، تدخله في قرار تأجيل مباراة نهائي بطولة كأس ” ليبيرتادوريس ” التي كان من المقرر إقامتها أمس الأحد بين ناديي ريفر بليت وبوكا جوينورز الأرجنتينيين.

يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ” كونميبول ” قد قرر أمس تأجيل نهائي كأس ليبيرتادوريس لسبب غير معروف، وذلك لأحداث العنف التي وقعت يوم السبت الماضي التي تسببت فيها جماهير ريفر بليت، والتي أسفرت عن إصابة بعض من لاعبي بوكا جونيورز.