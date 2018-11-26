وسيلة جديدة لمنع الحمل تغنيكِ عن الطرق التقليدية

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من السيدات إلى تأجيل الحمل لأسباب عديدة على رأسها تحديد النسل والحفاظ على صحة المرأة، حيث تختار كلا منهن الوسيلة الأنسب لها صحيًا .

وفي هذا الصدد يجب أن تعرف كل سيدة أن وسيلة منع الحمل المناسبة لها تختلف عن غيرها، وفي وسط عدد كبير من وسائل منع الحمل ، ومن أحدث الطرق ظهور لصقات منع الحمل .

إليك بعض المعلومات التي لا تعرفينها عن تلك اللصقات قبل الإقدام على استخدامها كوسيلة لمنع الحمل:

– يتم استخدامها من خلال وضعها في منطقة أعلى البطن أو أعلى الذراع.

– تحتاج لصقات منع الحمل إلى تغييرها كل 3 أسابيع بأخرى جديدة.

– تعتبر لصقات منع الحمل من الوسائل الآمنة على صحة المرأة، ولكن يصاحبها بعض الأعراض مثل الصداع وألم في الثدي.

– تعتمد آلية عمل اللصقات في منعها للحمل على إطلاق الهرمونات، وهي وسيلة غير مؤلمة على الإطلاق.

– يجب استخدام لصقات منع الحمل للمرة الأولى بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة.

– لا ينبغي استخدام لصقات منع الحمل في الأماكن التي نضع عليها أي نوع من أنواع مستحضرات التجميل حتى لا تتحرك من مكانها.