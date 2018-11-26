وسيلة جديدة لمنع الحمل تغنيكِ عن الطرق التقليدية
تلجأ الكثير من السيدات إلى تأجيل الحمل لأسباب عديدة على رأسها تحديد النسل والحفاظ على صحة المرأة، حيث تختار كلا منهن الوسيلة الأنسب لها صحيًا .
وفي هذا الصدد يجب أن تعرف كل سيدة أن وسيلة منع الحمل المناسبة لها تختلف عن غيرها، وفي وسط عدد كبير من وسائل منع الحمل ، ومن أحدث الطرق ظهور لصقات منع الحمل .
إليك بعض المعلومات التي لا تعرفينها عن تلك اللصقات قبل الإقدام على استخدامها كوسيلة لمنع الحمل:
– يتم استخدامها من خلال وضعها في منطقة أعلى البطن أو أعلى الذراع.
– تحتاج لصقات منع الحمل إلى تغييرها كل 3 أسابيع بأخرى جديدة.
– تعتبر لصقات منع الحمل من الوسائل الآمنة على صحة المرأة، ولكن يصاحبها بعض الأعراض مثل الصداع وألم في الثدي.
– تعتمد آلية عمل اللصقات في منعها للحمل على إطلاق الهرمونات، وهي وسيلة غير مؤلمة على الإطلاق.
– يجب استخدام لصقات منع الحمل للمرة الأولى بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة.
– لا ينبغي استخدام لصقات منع الحمل في الأماكن التي نضع عليها أي نوع من أنواع مستحضرات التجميل حتى لا تتحرك من مكانها.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5904 ] نشر منذ 3 ساعات
لا علمني -عن اخر نقطه-وين الاماكن التي لايوجد عليها اي نوع من انواع مستحضرات التجميل-لكي تضع عليها المرأه اللصقه-كل جزء فيه ماده اواثنتين بمعنى ان اللصقه متحركه ومتزحلقه طبيعي-
هزيم[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههه
السحاب ،،، لا علمني
بس اخبارك بايخه يا اخت سميره خالد مع احترامي لك.
قلت المواضيع يعني.
أبو محمد[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 3 ساعات
االسحاب وهزيم هاذي مواضيع حريم على حد علمي !!!
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2952 ] نشر منذ 3 ساعات
التهديف خارج ال 18 😆
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38859 ] نشر منذ 2 ساعتين
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10471 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الخبر يخلي المتزوج لاهو مقيد ولا مفكوك
،،