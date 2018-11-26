تركي آل الشيخ يفوز بجائزة الشخصية الرياضية العربية للإبداع

نواف السالم(صدى):

أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، اليوم الاثنين، عن نتائج الجائزة والشخصيات التي فازت بها.

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” فوز معالي المستشار رئيس الهيئة، تركي بن محمد عبد المحسن آل الشيخ بجائزة الشخصية الرياضية العربية للإبداع الرياضي لعام 2018.