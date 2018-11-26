تركي آل الشيخ يفوز بجائزة الشخصية الرياضية العربية للإبداع
أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، اليوم الاثنين، عن نتائج الجائزة والشخصيات التي فازت بها.
وأوضحت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” فوز معالي المستشار رئيس الهيئة، تركي بن محمد عبد المحسن آل الشيخ بجائزة الشخصية الرياضية العربية للإبداع الرياضي لعام 2018.
ابو منار[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 53 دقيقة
اكيد لازم يفوز هو فيه شخص غيره
بكره مجله تحط صورته وتكتب شخصية المؤثر
هزيم[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا اااا
فااااااااااااااااز
بالله .جد
مبروووك..مبرووك..مبروك