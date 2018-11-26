الكشف عن الهدف من مشروع الربط الإلكتروني بين ” التعليم ” و ” الصحة “

عادل الحربي (صدى):

قام وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارتين، لضمان مشروع التكامل الذي يهدف إلى تنفيذ 14 محوراً، من أبرزها التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، والصحة النفسية للطلاب، والرقابة على التغذية في المدارس.

وأوضح وزير التعليم أن الصحة المدرسية تعد من أهم مقومات نجاح النظام التعليمي، مشيرا إلى أن إشراف وزارته على الصحة المدرسية في السابق واجه الكثير من التحديات ولذلك تم إسناد الأمر إلى وزارة الصحة لتتولى الرعاية الصحية لـ6 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام.

ومن جانبه، لفت الدكتور الربيعة إلى أنه سيتم إجراء كشف دوري على الطلاب للوقوف على مجموعة من المؤشرات الحيوية كصحة البصر، والسمع، والأسنان، والوزن، والصحة النفسية، وصعوبات التعلم، وانحرافات العمود الفقري، موضحا أن الكشف عن هذه المؤشرات سيساهم في معالجتها قبل تطورها.