” رونالدو ” ينافس مبابي وغريزمان على الأفضل في جوائز غلوب سوكر

حامد العمري(صدى):

كشفت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الدولي للرياضة ، عن اللاعبين والمدربين المرشحين لجائزة “ غلوب سوكر ” عن فئتي أفضل لاعب وأفضل مدرب.

وتواجد بقائمة أفضل لاعب الثلاثي، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وأنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد وكيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان.

وساهم الثنائي غريزمان ومبابي في تتويج منتخب بلاده فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا، كما حصد الأول لقب الدوري والسوبر الأوروبي، والثاني لقب الدوري الفرنسي.

وضمت قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل كلًّا مِن، ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس، ودييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، وديديه ديشان مدرب فرنسا، ويورغن كلوب، مدرب ليفربول، وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق.

ونجح زيدان خلال الموسم الماضي قبل رحيله عن ريال مدريد، في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، في حين أن سيميوني قد فاز بلقبي الدوري والسوبر الأوروبي، أما أليغري ففاز بالدوري والكأس الإيطالي، وديشان توج بكأس العالم مع فرنسا، في حين أن كلوب لم يفز بأي لقب لكنه كان وصيف دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي.

وتتنافس أندية ريال مدريد وأتليتكو مدريد وليفربول على جائزة أفضل ناد.

حفل توزيع جوائز “ غلوب سوكر ” يقام بشكل سنوي ويمنح للمتفوقين في مجال كرة القدم بواسطة الاتحاد الأوروبي لوكلاء اللاعبين واتحاد الأندية الأوروبية وبدأ منذ عام 2010.

ويقام حفل توزيع جوائز هذا العام خلال مؤتمر دبي للرياضة في مدينة الجميرا، يوم الـ3 من شهر يناير المقبل.