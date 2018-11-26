مسؤلو ” السعودية للكهرباء ” يتفقدون المناطق المتضررة في الليث

سعيد العجل(صدى):

زار أمس، المهندس عبدالسلام العمري رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة الليث والمناطق التابعة لها جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة خلال اليومين الماضيين، وهي: (مركز وقرى بن يزيد، ومركز وقرى جذم، ومركز وقرى الغالة، ومركز وقرى غميقة، وقرية الوطيات، وقرية الفروخية، وقرية أتانا، وقرية ذهب، وقرية البلهاء، والقرى المجاورة لها)؛ لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لمعالجة انقطاع الخدمة الكهربائية، ورافق العمري في جولته التفقدية لمواقع ومكونات الشركة في المناطق المتضررة، المهندس منصور الزهراني مدير ادارة كهرباء مكة المكرمة، والمهندس مسلم السلمي مدير إدارة هندسة التوزيع، وعلي البركاتي مدير مكتب كهرباء الليث وموظفي المكتب .

وأكد العمري، أن ” السعودية للكهرباء ” استنفرت كافة الفرق الفنية الميدانية التابعة لها؛ لمعالجة الانقطاعات التى حدثت بسبب جريان السيول الجارفة، وأعادت الخدمة لمعظم المشتركين خلال الساعات الأولى من الانقطاع وتبقت أجزاء محدودة متفرقة؛ بسبب انقطاع بعض الطرق المؤدية إليها وتم التعامل معها صباح اليوم.