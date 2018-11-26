الأمير محمد بن سلمان يزور القاهرة اليوم في ثالث جولاته العربية

نايف السالم(صدى):

يغادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان المنامة مساء اليوم، متوجهاً إلى القاهرة، ضمن جولته لعدد من الدول العربية قبيل زيارته للأرجنتين على هامش مشاركته في قمة العشرين.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث العديد من الملفات المهمة والتطورات على الساحة السياسية.