الأمير محمد بن سلمان يزور القاهرة اليوم في ثالث جولاته العربية
يغادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان المنامة مساء اليوم، متوجهاً إلى القاهرة، ضمن جولته لعدد من الدول العربية قبيل زيارته للأرجنتين على هامش مشاركته في قمة العشرين.
ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث العديد من الملفات المهمة والتطورات على الساحة السياسية.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5904 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2952 ] نشر منذ 3 ساعات
في رعاية الله
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2952 ] نشر منذ 3 ساعات
في رعاية الله
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ما اكبرك يا حر طير الهدد طير سلمان ,كبير والكبير الله ترجع لنا سالم غانم العيون والعقول والقلوب في انتظارك ,,, والله العظيم احب الدحه واهل الدحه والدحه شمالية , انطلاقة من عرعر الي الامارات الى القاهرة , وين زرقاء اليمامه تشوف وتعلم الحاقدين وين حنا حنا (في الميدان) حمى الله الحر طيرنا ولي عهدنا في حله وترحاله ( رحم الله الحسن بن الهيثم )عالم طب العيون عندما شرح في كتابة عن حول العين ,واسبابه ,ارتخاء عصب العين , يمكن علاجة علميا , لكن( الحول الفكري ) للاابواق الماجوره اذا لم يعالج يوكد العلم انه قد يشل اعضائها كاملة , اقسم بالله اني متاكد الدحه شمالية.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 1 ساعة
و الصيحه جنوبية ,,,,,,, من الجنوب وابطال الجنوب واهل الجنوب ما اعظمك ياجنوب انت اوهلك وابطالنا المرابطين اهل الورود والعز والشموخ والكادي لك انت نهديها ياولي عهدنا بدأت ماكان متاخر والافعال تسبق الاقوال بفعل ابطالنا المرابطين درع الوطن نفخر بكم واقسم بالله الربابه شمالية .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11767 ] نشر منذ 25 دقيقة
في حفظ الله ورعايته