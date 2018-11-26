احتراق سيارة طالب في الخرج وآثار لفاعل مجهول تثير شكوك الشرطة

علي القحطاني (صدى):

تواصل شرطة محافظة الخرج تحرياتها للكشف عن ملابسات حادث احتراق سيارة طالب بإحدى المدارس الثانوية في الناصفة.

وكانت قوات الدفاع المدني قد تلقت بلاغا بالحادث، فتوجهت للموقع المذكور في البلاغ وتمكنت سريعا من السيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة، وأخمدتها قبل أن تنتقل للسيارات المجاورة لها.

وبالمعاينة الاولية للسيارة تبين وجود آثار زجاج مهشم كما اختفت بعض محتويات السيارة الأمر الذي أثار الشكوك حول إمكانية أن يكون الحادث متعمدا. وما تزال شرطة الناصفة تبحث عن مزيد من الادلة لكشف غموض الحادث.