بالفيديو.. بطل ليلة الانقلاب يوجه ضربة قاصمة لأردوغان

أنقرة(صدى):

تمرد شاب تركي يدعى صبري أونال على تكريم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا إنه أعاد ميدالية التكريم.

وأضاف أونال عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أنه أعاد الميدالية وسيتخلى عن كافة الامتيازات.

واعتزم بطل ليلة الانقلاب التخلي عن التعويض المادي وراتب الإعاقة والامتيازات التي تشمل تخفيضا على رسوم المياه والكهرباء والغاز.

وكان الشاب الذي اشتهر ببطل ليلة الانقلاب تصدى لدبابات تابعة لمجموعة من الجيش مشاركة في المحاولة الانقلابية، ولكن دفعته حماسته للوقوف بوجه الدبابة التي صدمته، مما أسفر عن سقوطه على الأرض وإصابته بجروح.