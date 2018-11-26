محمد فودة ينتقد VAR: تغاضى عن أخطاء مؤثرة وتدخلاته انتقائية
انتقد الخبير التحكيمي لقنوات السعودية الرياضية، محمد فودة تقنية حكم الفيديو (VAR) مؤكدا أنها في بعض الأحيان لم تنصف بعض الفرق المتضررة من الأخطاء التحكيمية.
وقال فودة إن الجولات العشر التي انقضت من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شهدت أخطاءً تحكيمية مؤثرة لم يتم استخدام ” VAR ” فيها بينما استخدمت التقنية في حالات ومباريات أخرى أقل تأثيرا.
وأضاف: ” هناك تباين في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الجولات العشر التي أقيمت حتى الآن. وأعتقد أن هناك انتقائية في اختيار الأخطاء ” ، وطالب فودة بالابتعاد عن تلك الانتقائية حتى يصبح VAR ” أكثر جدوى” على حد تعبيره.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 812 ] نشر منذ 3 ساعات
معجبكم الدفع الرباعي ويد دلهوم اللي اخذ فيها بطوله بالدفع الحكامي الفاضح — قل خيرا او اصمت
معجبكم ظلم الفرق من الفقر طوال خمسين عام وما جاب فيهم الا 19 بطوله وكلها بالدفع الرباعي
ابو وليد[ عدد التعليقات: 812 ] نشر منذ 3 ساعات
معجبكم الدفع الرباعي ويد دلهوم اللي اخذ فيها بطوله بالدفع الحكامي الفاضح — قل خيرا او اصمت
معجبكم ظلم الفرق من الفقر طوال خمسين عام وما جاب فيهم الا 19 بطوله وكلها بالدفع الرباعي
الصارم العبدي[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي على راسة بطحاء وشفيك زعلت من الحقيقة المرة وناديك الوصخ حتى الدوري الاماراتي اعرفوه كل مباراة اذا مافاز أو بصعوبة يأخذ ضربة جزاء وش هالقذارة اخر مره مع الفيصلية قبل ماتبدا قلت لابوحنيك والله لكم ضربة جزاء وشفت دوري وصخ دفع توساعي ماهو رباع
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11767 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخيرا يا فوده نطقت بالحق ………….. الهيلال يمشي معه الفار var وكل مره يحسب له ضربةجزاء
يعني الهيلال هو الفريق الوحيد المستفيد ………. ضربات جزاء حسب الطلب