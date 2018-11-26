محمد فودة ينتقد VAR: تغاضى عن أخطاء مؤثرة وتدخلاته انتقائية

ماجد محمد(صدى):

انتقد الخبير التحكيمي لقنوات السعودية الرياضية، محمد فودة تقنية حكم الفيديو (VAR) مؤكدا أنها في بعض الأحيان لم تنصف بعض الفرق المتضررة من الأخطاء التحكيمية.

وقال فودة إن الجولات العشر التي انقضت من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شهدت أخطاءً تحكيمية مؤثرة لم يتم استخدام ” VAR ” فيها بينما استخدمت التقنية في حالات ومباريات أخرى أقل تأثيرا.

وأضاف: ” هناك تباين في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الجولات العشر التي أقيمت حتى الآن. وأعتقد أن هناك انتقائية في اختيار الأخطاء ” ، وطالب فودة بالابتعاد عن تلك الانتقائية حتى يصبح VAR ” أكثر جدوى” على حد تعبيره.