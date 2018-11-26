بالصور.. ” الداير ” تحوي أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم

تركي السالم(صدى):

تحوي محافظة الداير بني مالك أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم، إضافة إلى أنها تحتوي على عدد من القلاع أبرزها: ” قيار، ذراع الخطم، الثاهر ” حصيبة ” ، الخديعي، ريدة، ذات المسك، القعبة، ريدة العزة، القزعة، خدور، المسيجد، الخطام، الموفا، عثوان، العنقة، الشقيق، المسترب، العشة، الولجة، الثهي “.

ويعتبر عدمُ وجود المساجد والجوامع ودور العبادة في تصاميمها الأساسي، دليل على قِدَم الحصون الأثرية في الداير وجبالها،وأنها سابقة على عصر الإسلام، وكذلك وجود بعض التصاوير والرنوك تنتمي للعصر الحميري الأول والثاني؛ أيضاً ورودها في الأخبار القديمة، وتصل إلى الألف الأول قبل الميلاد في بعض النقوش الثمودية، واللحيانية والسبئية، ولها حضور فيما بعد الميلاد في حملة الرومان على جنوبي الجزيرة العربية وأخبار الملك الحميري ” شمر يهرعش “.

وتكونت القلاع الأثرية والحصون التاريخية في الداير من الشكلين ” الدائري والمربع ” ويقعان جنباً إلى جنب في أغلب القلاع والحصون؛ حيث تحوي محافظة الداير إرثاً تاريخياً زاخراً، يمتد عبر مئات السنين، تشكلت فيه مجموعة من الحضارات المتعاقبة الحافلة بالأحداث التاريخية المتعددة.