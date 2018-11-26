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لاعب تشيلسي يطالب مجددا بالرحيل إلى ريال مدريد

لاعب تشيلسي يطالب مجددا بالرحيل إلى ريال مدريد
طلال الغامدي(صدى):

جدد اللاعب البلجيكي الدولي ولاعب نادي تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد، رغبته في الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأوضح ” هازارد ” قائلًا: ” في يونيو المقبل سيتبقى موسم وحيد في تعاقدي مع تشيلسي، إذا لم أمدد تعاقدي، سيبقى الرحيل واردًا، لكنني لن أرحل في انتقالات الشتاء، لن أتصرف بتلك الطريقة مع النادي والجماهير ” ، مضيفًا: ” الرحيل في الصيف المقبل وارد، لكن أيضًا من الوارد أن أبقى في تشيلسي حتى نهاية مسيرتي الاحترافية. ”

وعن الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان؛ أجاب لاعب تشيلسي: ” نعم ربطتنا اتصالات، لكنني أقول دائمًا بأنني إذا عدت إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، فعودتي ستكون إلى ليل. “


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