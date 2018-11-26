6 أسباب للسعال المستمر عند الأطفال
يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة السعال ، وعند الإصابة به تعتقد الأمهات أن سبب هذه المشكلة الصحية هو إصابة طفلها بنزلة برد ، فتقوم بإعطائه المضادات الحيوية .
وفي هذا الصدد أكد عدد من أطباء الأطفال ، أن إصابة الأطفال بالسعال ليس بالضرورة أن يكون نزلة برد ، فهناك عدد من الاسباب للإصابة بالسعال .
ومن هذه الأسباب :
1:الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية
يصاحب ذلك صداعا مزمنا وألما شديدا عند الضغط على الوجه .
2: الربو
ويظهر فى صورة التنفس المصحوب بصوت صفير أو قعقعة فى الصدر .
3:السعال الديكى
سببه عدوى بكتيرية وتكون مضاعفاته خطيرة، منها انقطاع النفس ونقص الأكسجين والالتهاب الرئوى .
4:التليف الكيسى
مرض وراثى يؤثر على الرئتين ويسبب السعال المستمر .
5:الشرقة
تحدث أثناء تناول الطعام خاصة إذا كان الطفل يعانى من الالتهاب الرئوى .
6: انسداد مجرى الهواء
يحدث عندما يتعلق جسم غريب بمجرى الهواء .
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