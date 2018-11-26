6 أسباب للسعال المستمر عند الأطفال

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة السعال ، وعند الإصابة به تعتقد الأمهات أن سبب هذه المشكلة الصحية هو إصابة طفلها بنزلة برد ، فتقوم بإعطائه المضادات الحيوية .

وفي هذا الصدد أكد عدد من أطباء الأطفال ، أن إصابة الأطفال بالسعال ليس بالضرورة أن يكون نزلة برد ، فهناك عدد من الاسباب للإصابة بالسعال .

ومن هذه الأسباب :

1:الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية

يصاحب ذلك صداعا مزمنا وألما شديدا عند الضغط على الوجه .

2: الربو

ويظهر فى صورة التنفس المصحوب بصوت صفير أو قعقعة فى الصدر .

3:السعال الديكى

سببه عدوى بكتيرية وتكون مضاعفاته خطيرة، منها انقطاع النفس ونقص الأكسجين والالتهاب الرئوى .

4:التليف الكيسى

مرض وراثى يؤثر على الرئتين ويسبب السعال المستمر .

5:الشرقة

تحدث أثناء تناول الطعام خاصة إذا كان الطفل يعانى من الالتهاب الرئوى .

6: انسداد مجرى الهواء

يحدث عندما يتعلق جسم غريب بمجرى الهواء .