  • الإثنين 26

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. الإطاحة بعصابة إرتكبت 83 حادثة سرقة في الرياض
  • نشر : منذ 4 ساعات
  • 1٬957
  • 3
  • حوادث

الإطاحة بعصابة إرتكبت 83 حادثة سرقة في الرياض

الإطاحة بعصابة إرتكبت 83 حادثة سرقة في الرياض
سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها ، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن الاطاحة بتشكيل عصابي مكون من (٨) متهمين ، (٧) سبعة من الجنسية السورية ، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية ، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني و الثالث) ، والقبض عليهم جميعا بعد توفر الأدلة على إمتهانهم السرقه من المحلات التجاريه والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بأرتكابهم (83) حادثة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها (950000) تسعمئة وخمسين ألف ريال ، حيث جرى ايقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.


الوسوم:,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يكفينا شرهم،،

ويعافينا ممى إبتلاهم..

[ عدد التعليقات: 5904 ] نشر منذ 3 ساعات

ع القوه ان شاء الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *