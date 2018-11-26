لتجنب نزلات البرد.. تناول العناصر التي تحتوي على فيتامين C

برلين(صدى):

أكدت الجمعية الألمانية للتغذية، أن فيتامين C سلاح فعال لتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد في الشتاء؛ لافتةً إلى أن مصادره في الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون.

وأوضحت الجمعية، أن بعض الخضروات والفواكه تحتوي على الفيتامين بنسبة أعلى، مثل: البقدونس، 166 مليجرامًا لكل 100 جرام، والفلفل الأحمر 140 مليجرامًا لكل 100 جرام، والكيوي، 121 مليجرامًا لكل 100 جرام.

وأشارت إلى أن الفراولة تحتوي على 65 مليجرامًا لكل 100 جرام، والبروكلي 61.1 مليجرامًا لكل 100 جرام، والسبانخ، 52 مليجرامًا لكل 100 جرام.