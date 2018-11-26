لتجنب نزلات البرد.. تناول العناصر التي تحتوي على فيتامين C
أكدت الجمعية الألمانية للتغذية، أن فيتامين C سلاح فعال لتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد في الشتاء؛ لافتةً إلى أن مصادره في الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون.
وأوضحت الجمعية، أن بعض الخضروات والفواكه تحتوي على الفيتامين بنسبة أعلى، مثل: البقدونس، 166 مليجرامًا لكل 100 جرام، والفلفل الأحمر 140 مليجرامًا لكل 100 جرام، والكيوي، 121 مليجرامًا لكل 100 جرام.
وأشارت إلى أن الفراولة تحتوي على 65 مليجرامًا لكل 100 جرام، والبروكلي 61.1 مليجرامًا لكل 100 جرام، والسبانخ، 52 مليجرامًا لكل 100 جرام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59054 ] نشر منذ 4 ساعات
تمام ..
.. كلام مفيد جداً ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5904 ] نشر منذ 4 ساعات
الفلفل الاحمر يحتوي على نسبه عاليه من فيتامين سي-لاجل كذا مانشوف هندي مزكم-لكنهم يصلحون عضو ويخربون اخر-لان اكبر نسبه من مرض البواسير لدى الهنود-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35316 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
والرمان والبلح
والحبحب كم فيها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35316 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
والرمان والبلح
والحبحب كم فيها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35316 ] نشر منذ 3 ساعات
اما الي في الصوره كلها لذيذه 😋😋😋😋
دهــر⌛[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحـل الأنسب هو التلقيـح ضد الانفلونـزا💉🤧
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38859 ] نشر منذ 54 دقيقة
ماأحبها كلها🤢
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17390 ] نشر منذ 25 دقيقة
بعضها لذيذه 😍