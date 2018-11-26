” هدف ” يوقع اتفاقية مع غرفة أبها لتدريب وتوظيف 500 باحث وباحثة عن العمل بعسير

أبها(صدى):

وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اتفاقية، مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها أمس, لتوطين 12 نشاطاً تجارياً، من خلال تدريب وتوظيف 500 باحثاً وباحثة عن عمل بمنطقة عسير.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي أن الاتفاقية تأتي ضمن برنامج رفع مهارات الباحثين عن عمل لتوطين منافذ البيع التي ينفذها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الحثيثة من مجلس إدارة الغرفة لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها بالقطاع الخاص.

وأكد الحويزي أن غرفة أبها تمتلك العديد من الإمكانيات لتنفيذ برامج تدريبية من خلال مركز التدريب والتوطين بها لتأهيل القوى العاملة والإشراف على التنفيذ في الوحدات التدريبية التابعة لها.