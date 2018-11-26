بالفيديو.. ضيف يترك مقعده على الهواء ويذهب لضيف آخر من أجل كوب شاي!

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

شهد برنامج اتجاهات المذاع على قناة روتانا خليجية موقفا طريفا فاجأ جميع الحضور وأثار ضحكاتهم كان بطله المخرج والمنتج المسرحي عبدالملك المزيعل.

وفاجأ المزيعل الجميع عندما قام من مكانه ثم توجه إلى زميله عبدالمجيد الفيصل وقال: ” ودي أقوم أخد شاي عبدالمجيد..الشاي حقي خلص ” ، وأضاف: ” والله ما شاء الله شاهيكم جميل وعاجبني الصراحة ” ، فردت المذيعة نادين البدير مازحة: ” كل يوم نستضيفك إذا تحب نقدملك إياه “.