​مرسيدس تبدأ انتاج B-Class موديل 2019 العائلية في ألمانيا

برلين(صدى):

أعلنت مرسيدس بدأ انتاج الجيل الثالث من عائلة B-Class في مصنع راشتات في ألمانيا ، وعلى عكس A-Class التي تصنع في أكثر من مصنع حول العالم ، فان B-Class سيتم تصنيعها في مصنع واحد فقط وهو المصنع الرائد في انتاج السيارات المدمجة من مرسيدس في العالم حيث يصنع فيه كذلك موديلات A-Class وGLA كروس أوفر وينتج قرابة 330 ألف سيارة سنوياً.

وتشمل عائلة مرسيدس من السيارات المدمجة 7 موديلات تشمل A-Class وA-Class سيدان وB-Class وCLA وCLA شوتينج بريك وGLA والموديلات الثلاثة الأخيرة لم تحصل على جيل جديد بعد ولكن موديل العام 2019 قيد الانتاج. كما ستساهم GLB متعددة الاستخدامات في توسيع عائلة السيارات المدمجة لثمانية موديلات.

وتتميز B-Class بتصميم أكثر ديناميكية عن الموديل السابق وهو ما يجعلها أفضل في الطريق مع توفر مزيد من الراحة والأمان ، حيث يتوفر للسيارة على سبيل المثال نظم مساعدة القيادة النشطة للأمان وهي النظم التي تتوفر للفئة الفاخرة من السيارات. كما ستتميز B-Class لأول مرة بنظام قيادة شبه ذاتي في بعض المواقف المحددة بفضل الكاميرا والرادار مع مدى يصل الي 500 متر.

كما سيتوفر للسيارة مساعد Active Emergency Stop ومساعد تغيير المسار النشط ومساعد المكابح النشط كما تأتي السيارة بالنظام الترفيهي MBUX للوسائط المتعددة الذي يتكيف مع حاجات المستخدم ويتعلم باستمرار . وستبدأ مرسيدس في تلقي طلبات الحجز على السيارة في 3 ديسمبر المقبل مع بدء المبيعات في فبراير 2019.