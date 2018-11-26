” شعراوي ” : كريستيانو الأحق بالكرة الذهبية

نواف السالم(صدى):

كشف ستيفان شعراوي، لاعب فريق روما الإيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، هو الأحق في الفوز بالكرة الذهبية، وأنه على الرغم من تقدمه في السن إلا أنه ما زال مستمرًا في تقديم أداء كبير وحطم جميع الأرقام القياسية مع ريال مدريد.

وصرّح ” شعراوي ” عن جائزة الكرة الذهبية، قائلًا: ” سأمنح الجائزة إلى كريستيانو، تدهشني استمراريته هو وميسي، فما قام وما زال يقوم به على الرغم من سنه شيء استثنائي، لعبت مع مبابي في موناكو، لقد أدهشني منذ أول يوم تدريب، أتذكر جيدًا المراوغات التي كان يقوم بها وسرعته وكفاءته. ”

وأضاف: ” إذا أخفق في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، سيفوز بها في الأعوام التالية، لا أعرف إذا ما كان هو التعاقد الأفضل ليحل محل رونالدو، هذا بالرغم من ثقتي بأنه سيتطور كثيرًا، هو بالكاد لديه 19 عامًا وفاز بالمونديال وكان أحد أبطال الفريق. ”

وتحدّث عن رحيل الدون عن القلعة البيضاء وتأثير ذلك على الفريق، مؤكدًا: ” تحدث عن لاعب استطاع كسر جميع الأرقام القياسية هناك، وهو الشيء الذي قد تفتقد له، وعلى الرغم من تغيير عدد من المديرين الفنيين ورحيل لاعبين مهمين، إلا أن ريال مدريد دائمًا ما يتمتع بالقيمة نفسها. “