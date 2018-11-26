بيع 26 عقارا متنوعا من أصول ” معن وسعد “

عادل الحربي(صدى):

يستعد تكتل ” إتقان ” لخدمات التنفيذ لممتلكات وأموال معن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات المالية، لبيع أكثر من 26 عقارًا متنوعًا، ما بين أراض سكنية وتجارية ومبان قائمة؛ عبر خمسة مزادات.

وعن ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن المدن التي تشمل العقارات هي ” الخبر، والدمام، والرياض، وجدة، وينبع ” ؛ وذلك ضمن سلسلة مزادات لبيع أصول وأملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة ” سعد للتجارة ” .

وعن أماكن المزادات، ذكرت أن المزاد الأول لبيع هذه العقارات سُيقام في الخبر في الثاني من ديسمبر المقبل، حيث يعد المزاد الثالث ضمن سلسلة المزادات التي نظمها تكتل إتقان خلال الأشهر الماضية.

كما صرحت المصادر بأن هناك مزادًا آخر حيث يعد الرابع من سلسلة المزادات، والثاني لبيع العقارات سيقام في يناير المقبل؛ وذلك لبيع أصول عقارية في ” الخبر والدمام ” .