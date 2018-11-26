” يوتيوب ” يدشن خاصية جديدة للتقليل من إزعاج الإعلانات

وكالات(صدى):

أعلن موقع ” يوتيوب ” عن تطوير خاصية جديدة للتقليل من إزعاج الإعلانات ، حيث يستعد لإضافة خاصية جديدة لتحسين مشاهدة عروض الفيديو عبر الموقع.

وعن هذه الخاصية، سيتم م إضافة إعلانين قابلين للتخطي بشكل متعاقب؛ وهو ما يقلل عدد مرات ظهور الإعلانات أثناء مشاهدة الفيديو الواحد بأكثر من 40% عن المستويات الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الخاصية الجديدة سيتم إطلاقها في البداية لمستخدمي موقع ” يوتيوب ” عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي، ثم لمستخدمي الهواتف الذكية أجهزة التلفزيون الذكية فيما بعد في وقت لاحق من العام الحالي .