في 10 سنوات: أرامكو توسع استثماراتها في الغاز والكيماويات بـ 500 مليار دولار

عادل الحربي (صدى):

تستعد شركة أرامكو لتوسيع استثماراتها خلال السنوات العشر المقبلة، وفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر، لوكالة بلومبرج الأمريكية.

وقال الناصر إن أرامكو ترصد 500 مليار دولار لتطوير استثماراتها في قطاعي الغاز والكيماويات، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه 160 مليار دولار لتطوير قطاع الغاز، و100 مليار دولار للمشاريع الكيماوية.

وكشف ناصر عن اهتمام أرامكو بإتمام صفقة الاستحواذ على حصة فاعلة في سابك، التي تعد أكبر شركة للكيماويات بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أرامكو تقدر الصفقة بنحو 70 مليار دولار، وتابع: “نحن بحاجة لهذه الخطوة لتنويع انتشارنا في أسواق مختلفة وبسرعة أكبر، وسابك طريقنا لتحقيق هذا الهدف فلديها أكثر من 50 دولة حول العالم، وبالتالي فرغبة أرامكو في هذا الاستحواذ منطقي”.

وتعتمد تحركات أرامكو للاستحواذ على سابك على التقديرات المرتفعة لوكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى أن الطلب على الكيماويات سيحقق خلال الفترة المقبلة مستوى قياسيا مقارنة بكل القطاعات الأخرى في صناعة النفط.