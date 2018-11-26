لم تكن الأولى.. مورينيو ” يهين ” لاعبيه ويتعرض لهجوم من ” كبار الشياطين “

حامد العمري(صدى):

لا يزال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مستمرا ” بالتخبط ” في قيادة فريقه مانشستر يونايتد، حيث واجهت انتقاداته الأخيرة للاعبين رد فعل سلبي من أساطير النادي باعتبارها ” مهينة ” بحقهم.

وبعد التعادل السلبي المخيب أمام كريستال بالاس السبت، هاجم مورينيو لاعبي فريقه: ” الأداء لم يكن من القلب، عليك اللعب بعقلك وكذلك بقلبك”، في إشارة لانعدام ” الروح القتالية ” لدى لاعبيه، حسب ما أشارت صحيفة ” ذا غارديان “.

وواجه مورينيو عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاته حول لاعبيه، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يضع فيها المدرب المخضرم اللوم على لاعبي ” الشياطين الحمر “.

وسبق لمورينيو أن انتقد بعض اللاعبين الشبان في الفريق، مثل لوك شو وأنطوني مارسيال وماركوس راشفورد وجيسي لينغارد، قائلا أنهم ” غير ناضجين “.

وهاجم أحد كبار الأساطير في مانشستر يونايتد ريو فيرديناند المدرب البرتغالي قائلا: ” عندما يصرح (مورينيو) مهاجما 4 أو 5 من اللاعبين الشباب في الفريق.. ماذا تتوقع أن تكون ردة فعلهم بعد ذلك؟.. هل تتوقع أن يكونوا جوارك أم ضدك؟ ”

وأضاف: ” لا أعتقد أنه تصرف صحيح من مدرب كرة قدم محترف. لن تحصل على الفعالية من اللاعبين بهذه التعليقات “.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، حيث لم يحقق الانتصار سوى في 6 مباريات من أصل 13 لعبها.