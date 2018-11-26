مشاريع بلدية خميس مشيط في أحلام التنفيذ

محمد بن طحيطح(صدى):

أستبشر أهالي خميس مشيط خيراً عندما أعلن رئيس بلدية المحافظة في فترة سابقة عن إقامة عدد من المشاريع التنموية والحيوية ضمن ميزانية الخير والعطاء للسنة المالية الحالية التي قدرت بمبلغ ٨٠٠ مليون ريال تهدف لاستكمال مشاريع الطرق بالمحافظة وإنشاء مشاريع جديدة لفك الاختناقات وتسهيل حركة السير وسفلتت المخططات و صيانة الإنارات والمرافق الخدمية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط .

ومما زاد بهجتهم إعلانه عن إنهاء إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات للبدء في الطريق الرابط طريق الملك عبدالله بطريق الملك خالد والذي تم إبرام عقده بقيمة ٢٠ مليون ريال لتنفيذه وهو من ضمن المشاريع التي أعلن عنها في الميزانية الحالية.

ولكن عندما يتذكر الأهالي المشاريع التي لم ترى النور إلى وقتنا الحالي كتقاطع إشارة “الخميسين سابقاً” طريق الملك خالد بطريق حمزة بن عبد المطلب وأيضاً ” كبري وادي بيشة ” الممتد من طريق حمزة بن عبد المطلب باتجاه طريق سعد بن أبي وقاص التي تم وضع حجر الأساس لها ومن ثم لم تنفذ الأمر الذي أصاب الأهالي بالإحباط كيف للمحافظة التطور والتنمية وإيجاد مشاريع جديدة وهناك مشاريع سابقة متعثرة لم يعالج ويحل وضعها .

ومن المشاريع العالقة أيضاً من سنين التي تم الإعلان عن ميزانيتها ولم يتم أي جديد بها اكمال طريق سعد بن أبي وقاص الرابط بطريق الملك خالد “الأربعين” ، وتقاطع طريق الملك عبدالله مع مدخل الحي الراقي “إشارة الفتح “، وتقاطع طريق الأمير سلطان مع الحملات العسكرية “طريق الرياض” .

وهذا ليس إلا جزء بسيط من المشاريع التنموية التي تم التصريح سابقاً بإنشائها وعملها من قبل المسئولين في بلدية محافظة خميس مشيط وقد فرحوا مواطني المحافظة عند السماع بها وذلك لما فيها مصلحة للمحافظة تنموياً وللمواطنين من فك لاختناقات السير وتسهيل للمسافة .