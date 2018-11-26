أبرز 5 أسئلة وردت عبر حساب التواصل العدلي خلال أسبوع

علي القحطاني(صدى):

وردت 5 أسئلة عبر حساب التواصل العدلي خلال أسبوع ومن أبرزها:

ما هي خدمة الوكالة الإلكترونية!

هي خدمة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العدل والتي يمكنك من خلالها إصدار وكالة إلكترونيا بالأصالة عن نفسك ويتم اعتماد الوكالة بشكل مباشر دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل كما يتم إشعار أطراف الوكالة كافة بإتمام إصدارها

كيف يتم الوصول لخدمة الوكالة الإلكترونية!

يتم ذلك من خلال الدخول إلى نظام ناجز

من الرابط أدناه وذلك باستخدام بيانات دخولك لنظام ” أبشر ” ثم الانتقال إلى تبويب الوكالات ثم الدخول على خيار خدمة إصدار الوكالة إلكترونيا

ما هي معايير وشروط إصدار الوكالة إلكترونيا!

يجب أن يكون المستفيد سبق وأن أصدر وكالة من قبل كاتب عدل أو موثق معتمد ويتم إصدار الوكالة لموكل واحد فقط وصفته ” أصالة عن نفسه “.

كم مدة صلاحية الوكالة الإلكترونية!

أقصى مدة الوكالة الصادرة من خلال خدمة الوكالة الإلكترونية هي سنة واحدة

ما هي أنواع الوكالات المتاحة عبر خدمة الوكالة الإلكترونية!

هناك خيارات واسعة ومتنوعة يمكن للمستفيد اختيار ما يريد منها ويمكنك الاطلاع على قائمة الوكالات وكذلك أنواع الوكالات عند الوصول للخطوة الأولى من خدمة الوكالة الإلكترونية عبر قائمة منسدلة تحتوي على خيارات متعددة.