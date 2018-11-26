” الجوازات ” تجيب على تساؤل وافد خاص بإمكانية سفر التابعين له
تفاعلت المديرية العامة للجوازت مع استفسار ” عامل ” بشأن إمكانية مغادرة التابعين له في حالة انتهاء تأشيرته.
وقالت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” في حال سريان صلاحية التأشيرة لامانع ” .
وكان سؤال ” العامل ” مفاده: ” في حالة انتهاء الخروج والعودة للعامل وهو في الخارج ولديه تابعين لديهم تأشيرة خروج وعودة سارية ولديهم رغبة السفر، هل يتم منع مغادرتهم بسبب انتهاء تأشيرة رب الأسرة وهو في الخارج؟ ” .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5904 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر على المغادر منهم-يمكن لكل من يبي يسافر الباب مفتوح-