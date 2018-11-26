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” الجوازات ” تجيب على تساؤل وافد خاص بإمكانية سفر التابعين له

” الجوازات ” تجيب على تساؤل وافد خاص بإمكانية سفر التابعين له
علي القحطاني (صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازت مع استفسار ” عامل ” بشأن إمكانية مغادرة التابعين له في حالة انتهاء تأشيرته.

وقالت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” في حال سريان صلاحية التأشيرة لامانع ” .

وكان سؤال ” العامل ” مفاده: ” في حالة انتهاء الخروج والعودة للعامل وهو في الخارج ولديه تابعين لديهم تأشيرة خروج وعودة سارية ولديهم رغبة السفر، هل يتم منع مغادرتهم بسبب انتهاء تأشيرة رب الأسرة وهو في الخارج؟ ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5904 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يستر على المغادر منهم-يمكن لكل من يبي يسافر الباب مفتوح-

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